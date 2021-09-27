Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы

10:11

"2 декабря прошлого года моим Распоряжением 27 сентября было учреждено в Азербайджане как День памяти. Сегодня мы еще раз склоняем головы перед светлой памятью наших героев-шехидов, погибших во Второй Карабахской войне, да упокоит Аллах их души. Шехиды навсегда останутся в наших сердцах".

Как передает Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал во время обращения к народу по случаю Дня памяти – 27 сентября.

"Сегодня также будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы. Этот вопрос также был решен моим Распоряжением в декабре прошлого года. В Баку, в одном из самых красивых мест нашего города, будет возведен грандиозный памятник в честь героев Второй Карабахской войны. Должен также сказать, что сегодня в 12 часов по всей стране будет объявлена минута молчания", - подчеркнул президент.