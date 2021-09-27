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Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы

Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы 10:11
Внутренняя политика
27 сентября 2021 г. 10:26
Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы
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"2 декабря прошлого года моим Распоряжением 27 сентября было учреждено в Азербайджане как День памяти. Сегодня мы еще раз склоняем головы перед светлой памятью наших героев-шехидов, погибших во Второй Карабахской войне, да упокоит Аллах их души. Шехиды навсегда останутся в наших сердцах".

Как передает Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал во время обращения к народу по случаю Дня памяти – 27 сентября.

"Сегодня также будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы. Этот вопрос также был решен моим Распоряжением в декабре прошлого года. В Баку, в одном из самых красивых мест нашего города, будет возведен грандиозный памятник в честь героев Второй Карабахской войны. Должен также сказать, что сегодня в 12 часов по всей стране будет объявлена минута молчания", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке Foundation of Patriotic War Memorial Complex and Museum of Victory to be laid
Версия на азербайджанском языке Bu gün Vətən müharibəsi Memorial Kompleksi və Zəfər Muzeyinin təməli qoyulacaq

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