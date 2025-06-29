Совершенное против азербайджанцев в Екатеринбурге - грубое нарушение прав человека

Совершенное против азербайджанцев в российском Екатеринбурге является грубым нарушением прав человека.

Совершенное против азербайджанцев в российском Екатеринбурге является грубым нарушением прав человека.

Об этом заявил Report депутат Милли Меджлиса (парламент), член комитета по правам человека Нагиф Гамзаев.

Парламентарий указал, что события в Екатеринбурге являются одним из самых серьезных примеров обострения ситуации в регионе на этнической почве и нарушения прав человека: "В ходе операций, проведенных Федеральной службой безопасности России (ФСБ), двое граждан азербайджанского происхождения погибли, несколько получили тяжелые ранения, были задержаны девять человек. Эти события вызвали серьезные вопросы не только в двусторонних отношениях Азербайджана и России, но и в вопросе безопасности этнических меньшинств в регионе. Во время рейдов сотрудников ФСБ на дома, где проживают азербайджанцы в Екатеринбурге, была применена несоразмерная сила. По показаниям свидетелей, один из задержанных подвергся пыткам электрическим током. Это является грубым нарушением основных принципов международного права и прав человека", - констатировал Н.Гамзаев.

Депутат подчеркнул, что российские официальные лица не дали четкого объяснения причин и правовых оснований событий, что усилило подозрения о незаконном характере операций.

"Министерство иностранных дел Азербайджана в день происшествия вызвало представителя российского посольства в Баку и выразило резкий протест. Эти события включают нарушение нескольких норм международного права: нарушение права на жизнь, запрета пыток и справедливого судебного разбирательства, необеспечение прав и безопасности иностранных граждан, дискриминационный подход к представителям этнических меньшинств".

По словам Н. Гамзаева, события в Екатеринбурге следует оценивать не только как отдельные преступления, но и в более широком политическом контексте.

"Систематическое давление на членов азербайджанской общины в России в последние годы усиливается, что создает серьезные проблемы в двусторонних отношениях. Репрессивные операции против азербайджанцев внутри РФ проистекают из нескольких причин, в том числе обострение геополитического соперничества и перераспределение регионального влияния. Кроме того, одними из основных причин являются попытка перенаправить внутреннее политическое напряжение и трудности России с набором солдат на войну.

События в Екатеринбурге выдвинули на первый план вопрос безопасности этнических меньшинств в регионе. Азербайджан должен применить комплексный подход для обеспечения безопасности как своих граждан, так и азербайджанской общины, проживающей в России. Эти события также еще раз доказали важность стратегии диверсификации во внешней политике Азербайджана. Для минимизации рисков, основанных на одностороннем партнерстве, важно развитие многосторонних дипломатических связей. Для предотвращения подобных событий в будущем Азербайджанское государство должно быть направлено на создание более эффективных механизмов как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. Это требует не только реакции на конкретные события, но и применения системного подхода, обеспечивающего права и безопасность своих граждан в долгосрочной перспективе", — подчеркнул он.

Отметим, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности ответственных "виновных этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.