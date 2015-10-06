Сдано в эксплуатацию новое здание Уджарской районной центральной больницы

Баку. 6 октября.REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Уджарской районной центральной больницы.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту в знак открытия больницы.

Было сообщено, что для новой больницы был выделен земельный участок площадью 4,4 га. На 1,2 га этой территории построен двухэтажный комплекс, состоящий из 4 корпусов. Больничный комплекс возведен по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в медицинском учреждении. Здесь установлены фотостенды, отражающие внимание и заботу общенационального лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева и первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой о развитии здравоохранения в нашей стране.

В комплекс входят хирургическое, терапевтическое, педиатрическое, реанимационное, гинекологическое, реанимационное, диагностическое, физиотерапевтическое, приемное отделения, консультативная поликлиника, перинатальный центр, лаборатория, станция скорой медицинской помощи и административный корпус. Больница рассчитана на 118 коек. Все отделения оснащены самым современным медицинским оборудованием.

Ознакомившись с условиями, созданными в больнице, Президент Ильхам Алиев дал поручения и рекомендации по организации обслуживания на высоком уровне.