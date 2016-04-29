Сдан в эксплуатацию после реконструкции участок Муганлы-Евлах автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ 29 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Агсуинский район принял участие в открытии после реконструкции 115-километрового участка Муганлы-Евлах автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о том, что эта дорога, имеющая важное значение с точки зрения соединения регионов страны, долгое время эксплуатировалась без капитального ремонта.

Особенностью дороги является то, что некоторые ее участки пролегают через труднопроходимую горную местность. Поэтому вдоль дороги проведены широкие укрепительные и земляные работы. Общая протяженность капитально реконструированной двухполосной дороги составляет 115,15 километра, ширина вместе с обочинами - 12,5 метра, ширина проезжей части – 7,5 метра. Сооружены предусмотренные в проекте 7 одноуровневых круговых перекрестков, 54 дорожных соединения, 263 водоотводов, снесены и заново отстроены 6 мостов. Кроме того, по проекту проведена работа по установке дорожных сооружений и оборудования, электрических столбов, знаков дорожного движения, построены 39 автобусных остановок, пешеходные тротуары, проведены дренажные работы.

Отметим также, что капитальная реконструкция этой дороги была начата по поручению президента Ильхама Алиева в марте 2010 года.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги.

В заключение было сделано фото на память.