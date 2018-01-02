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    Счетная палата: Туристическому центру "Шахдаг" следует пересмотреть ценовую политику

    Палата: Необходимо повысить контроль над соответствием цен товаров, работ и услуг средней рыночной цене

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Счетная палата рекомендовала туристическому центру "Шахдаг" при министерстве культуры и туризма принять соответствующие меры для эффективного использования существующих ресурсов, повышения доходов от основной деятельности, сокращения и оптимизации расходов.

    Об этом сообщили Report в Палате.

    В Палате подчеркнули необходимость повысить контроль над соответствием цен товаров, работ и услуг средней рыночной цене. В то же время турцентру следует пересмотреть ценовую политику в целях снижения зависимости от государственного бюджета и обеспечения прибыльности.

    Следует отметить, что туристический центр "Шахдаг" завершил 2016 год с прибылью в размере 1 805,2 тыс. манатов по основной деятельности за счет бюджетных средств, выделенных на покрытие убытков. Из бюджета на покрытие убытков было выделено 17 991 400 манатов.

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