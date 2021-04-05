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Счетная палата: Нарушениями в "Гачгынкоме" займется Генпрокуратура

Счетная палата: Нарушениями в "Гачгынкоме" займется Генпрокуратура Отчет будет рассмотрен 8 апреля на заседании комитета Милли Меджлиса
Внутренняя политика
5 апреля 2021 г. 13:20
Счетная палата: Нарушениями в Гачгынкоме займется Генпрокуратура

Счетная палата обратилась в Генеральную прокуратуру в связи с результатами проверок, проведенных в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2020 году".

Нарушение соответствия использования средств, выделенных из государственного бюджета комитету, влечет за собой административную ответственность в связи с расходованием средств государственного бюджета вследствие заключения договоров без проведения закупочной процедуры при закупке товаров (работ и услуг).

Законом "О Счетной палате" установлено требование о направлении материалов по каждому контрольному мероприятию, предполагающему состав преступления, в Генеральную прокуратуру.

Отчет будет рассмотрен 8 апреля на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası “Qaçqınkom”dakı pozuntularla bağlı Baş Prokurorluğa müraciət edib

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