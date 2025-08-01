Саялы Садыгова: Изучающих историю азербайджанского литературного языка очень мало

В Азербайджане очень мало людей, изучающих историю, происхождение, становление и развитие азербайджанского литературного языка.

В Азербайджане очень мало людей, изучающих историю, происхождение, становление и развитие азербайджанского литературного языка.

Об этом в интервью Report заявила заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабинете министров Азербайджана Саялы Садыгова.

По ее словам, в Институте языкознания имени Насими вакансии по специальности "Азербайджанские и тюркские языки" остаются открытыми. Причина кроется в невозможности абитуриентов набрать проходной балл по английскому языку при поступлении в докторантуру.

"Студенты, хорошо владеющие английским языком, набирают проходной балл и поступают на специальность "Теория языка". Выпускники филологических, востоковедческих и других специальностей не могут поступить в докторантуру из-за недобора проходного балла, и эти места остаются вакантными. Необходимо помнить, что государственным языком Азербайджанской Республики является азербайджанский язык. Исследованиям должно уделяться гораздо больше внимания", - сказала она.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.