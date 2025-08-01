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Саялы Садыгова: Изучающих историю азербайджанского литературного языка очень мало 

Саялы Садыгова: Изучающих историю азербайджанского литературного языка очень мало  В Азербайджане очень мало людей, изучающих историю, происхождение, становление и развитие азербайджанского литературного языка.
Внутренняя политика
1 августа 2025 г. 12:27
Саялы Садыгова: Изучающих историю азербайджанского литературного языка очень мало 

В Азербайджане очень мало людей, изучающих историю, происхождение, становление и развитие азербайджанского литературного языка.

Об этом в интервью Report заявила заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабинете министров Азербайджана Саялы Садыгова.

По ее словам, в Институте языкознания имени Насими вакансии по специальности "Азербайджанские и тюркские языки" остаются открытыми. Причина кроется в невозможности абитуриентов набрать проходной балл по английскому языку при поступлении в докторантуру.

"Студенты, хорошо владеющие английским языком, набирают проходной балл и поступают на специальность "Теория языка". Выпускники филологических, востоковедческих и других специальностей не могут поступить в докторантуру из-за недобора проходного балла, и эти места остаются вакантными. Необходимо помнить, что государственным языком Азербайджанской Республики является азербайджанский язык. Исследованиям должно уделяться гораздо больше внимания", - сказала она.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Sayalı Sadıqova: Azərbaycan ədəbi dilinin tarixini tədqiq edənlər çox azdır

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