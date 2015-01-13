Сардар Джалалоглу: Мы хотим создать избирательный блок совместно с партиями Мусават и Умид

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ "Мы хотим создать избирательный блок совместно с партиями Мусават и Умид в связи с запланированными на конец года парламентскими выборами".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Азербайджанской демократической партии (АДП) Сардар Джалалоглу. Он отметил, что Центр демократии и прав человека политических партий, в который входит и АДП, не превратится в избирательный блок: "В период активности структуры некоторые входящие в нее партии проводили встречи и обсуждения в связи с выборами. Они стараются создать активный избирательный блок. Сюда входит Классическая партия народного фронта (КПНФ), Партия свободных демократов (ПСД), партия Азадлыг и другие. Поэтому когда мы проводили голосования по поводу превращения центра в избирательный блок, многие не проголосовали. Центр не будет участвовать в процессах, касающихся выборов".

С.Джалалоглу отметил, что в связи с парламентскими выборами планируется создать избирательный блок совместно с партиями, входящими в блок "Карабах" и партией Мусават: "Если партии придут к соглашению, избирательный блок будет создан".

Как заявил Report председатель партии Умид Игбал Агазаде, состоится встреча между партиями Центра демократии и прав человека политических партий и партиями, входящими в блок "Карабах": "После этой встречи вопрос с выборами несколько прояснится".