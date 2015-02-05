Сардар Джалалоглу: Избирательный блок "Азадлыг-2015" не имеет перспектив

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ "Союзничество с партиями "Центра демократии и прав человека политических партий" не имеет перспектив, так как надежность каждой структуры связана с соответствием элементов данного союза. В случае несоответствия составляющих единое целое элементов, структура не может быть устойчивой".

Об этом Report сообщил председатель Демократической партии Азербайджана (АДП) Сардар Джалалоглу. По его словам, партии "Центра демократии и прав человека политических партий" не связаны друг с другом: "Единство здесь не может быть продолжительным. Поэтому я отказался от участия в союзе. Дело здесь не в количестве. В данном случае количество и качество обратно пропорциональны".

С.Джалалоглу также отметил, что пока АДП не приняла решение по поводу выборов. Мы планируем идти на выборы вместе с партиями "Мусават" и "Умид". Если нам не удастся пойти на выборы с "Мусават", мы сделаем это с партией "Умид". Уже долгие годы мы сотрудничаем с партией "Умид". Мы можем пойти на выборы и самостоятельно, то есть вариантов у нас много. Вопрос обсуждается и внутри партии".

Отметим, что на последнем заседании "Центра демократии и прав человека политических партий" Азербайджанской народной партией (AXP), партией "Азадлыг", партией "Классический народный фронт" (KXCP), партией "Айдынлар", партией "Свободных демократов" (AzDP), партией "Граждан и развития", партией "Беюк Азербайджан" (BAP) и Либерально-демократической партией Азербайджана (ALDP) было принято решение о создании Избирательного блока "Азадлыг-2015".