"Самый достойный представитель самой трудной профессии" – видеоролик AzTV о деятельности президента

Азербайджанское Телевидение подготовило интересный видеоролик, посвященный 60-летнему юбилею президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Азербайджанское Телевидение (AzTV ) подготовило интересный видеоролик, посвященный 60-летнему юбилею президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в видеоролике показаны представители разных профессий за работой.

Надо отметить, что это реальные люди, профессионалы своего дела.

В конце ролика подчеркиваются напряженный труд и выдающиеся заслуги самого достойного представителя самой трудной профессии – президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева: "Его работа – самая трудная. Потому что судьба народа и государства в его руках. Самый достойный представитель самой трудной профессии – Ильхам Алиев".