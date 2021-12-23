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"Самый достойный представитель самой трудной профессии" – видеоролик AzTV о деятельности президента

"Самый достойный представитель самой трудной профессии" – видеоролик AzTV о деятельности президента Азербайджанское Телевидение подготовило интересный видеоролик, посвященный 60-летнему юбилею президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.
Внутренняя политика
23 декабря 2021 г. 20:38
Самый достойный представитель самой трудной профессии – видеоролик AzTV о деятельности президента
Ильхам Алиев

Азербайджанское Телевидение (AzTV ) подготовило интересный видеоролик, посвященный 60-летнему юбилею президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в видеоролике показаны представители разных профессий за работой.

Надо отметить, что это реальные люди, профессионалы своего дела.

В конце ролика подчеркиваются напряженный труд и выдающиеся заслуги самого достойного представителя самой трудной профессии – президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева: "Его работа – самая трудная. Потому что судьба народа и государства в его руках. Самый достойный представитель самой трудной профессии – Ильхам Алиев".

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Версия на английском языке "Worthiest holder of most difficult position" - video clip from AzTV about president's activity
Версия на азербайджанском языке “Ən çətin vəzifənin ən layiqli sahibi” - Prezidentin fəaliyyəti ilə bağlı AzTV-dən maraqlı videoçarx

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