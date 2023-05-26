Самому пожилому избирателю Азербайджана 123 года

Самому пожилому избирателю Азербайджана 123 года.

Самому пожилому избирателю Азербайджана 123 года.

Как сообщает Report, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал об этом на сегодняшнем заседании ЦИК.

По его словам, самым пожилым избирателем в стране является жительница Агдашского района Набиева Бари Шамы гызы, 1900 года рождения.

Председатель ЦИК сообщил, что самому старшему избирателю-мужчине 108 лет: "Это Ибрагимов Хилал Иса оглу, 1915 года рождения".

Отметим, что в соответствии с требованиями избирательного законодательства с начала января текущего года был дан старт уточнению единого списка избирателей по всей стране, после последовательного, систематического и интенсивного масштабного и всеобъемлющего процесса подготовка списков избирателей на текущий год завершена.