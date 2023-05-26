Самому пожилому избирателю Азербайджана 123 года.
Как сообщает Report, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал об этом на сегодняшнем заседании ЦИК.
По его словам, самым пожилым избирателем в стране является жительница Агдашского района Набиева Бари Шамы гызы, 1900 года рождения.
Председатель ЦИК сообщил, что самому старшему избирателю-мужчине 108 лет: "Это Ибрагимов Хилал Иса оглу, 1915 года рождения".
Отметим, что в соответствии с требованиями избирательного законодательства с начала января текущего года был дан старт уточнению единого списка избирателей по всей стране, после последовательного, систематического и интенсивного масштабного и всеобъемлющего процесса подготовка списков избирателей на текущий год завершена.