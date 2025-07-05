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Саммит ОЭС в Карабахе олицетворяет возрождение жизни в регионе - МНЕНИЕ

Саммит ОЭС в Карабахе олицетворяет возрождение жизни в регионе - МНЕНИЕ Прошедший в Ханкенди 17-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) является большим историческим событием.
Внутренняя политика
5 июля 2025 г. 20:03
Саммит ОЭС в Карабахе олицетворяет возрождение жизни в регионе - МНЕНИЕ

Прошедший в Ханкенди 17-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) является большим историческим событием.

Об этом заявил Report депутат Милли Меджлиса (парламент) Васиф Гафаров.

По его словам, данное мероприятие следует рассматривать как проявление растущей роли Баку на международной арене.

"Азербайджан уже в третий раз принимает Саммит ОЭС. Предыдущие два Саммита проходили в Баку в 2006 и 2012 годах. Это показывает, что отношения с организацией носят глубокий и стратегический характер. Проведение Саммита ОЭС именно в Ханкенди имеет особое значение с точки зрения международного признания и поддержки мира, стабильности и восстановления в Карабахе", - подчеркнул В. Гафаров.

Депутат подчеркнул, что Азербайджан занимает активную позицию в плане сотрудничества с ОЭС.

"За последние 20 лет в экономику страны инвестировано 350 миллиардов долларов США, половина которых - из зарубежных стран. Азербайджанский газ сегодня экспортируется в 12 стран мира, Баку стал важным игроком на мировой арене, в том числе благодаря роли в обеспечении энергетической безопасности. Кроме того, проходящие через территорию Азербайджана транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг превращают страну в ключевой хаб на торговой и логистической карте региона.

С другой стороны, объявление Шуши "Туристической столицей" ОЭС в 2026 году важно с точки зрения превращения Карабахского региона Азербайджана в международный туристический и культурный центр. Прошедший саммит ОЭС не только подтверждает обеспечение мира и исторической справедливости в Карабахе, возрождение жизни в этом красивом уголке азербайджанской земли, но и региональное лидерство Азербайджана как независимого и сильного государства, одного из ключевых акторов в региональном и международном сотрудничестве", - заключил Васиф Гафаров.

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