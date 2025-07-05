Саммит ОЭС в Карабахе олицетворяет возрождение жизни в регионе - МНЕНИЕ

Прошедший в Ханкенди 17-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) является большим историческим событием.
Об этом заявил
По его словам, данное мероприятие следует рассматривать как проявление растущей роли Баку на международной арене.
"Азербайджан уже в третий раз принимает Саммит ОЭС. Предыдущие два Саммита проходили в Баку в 2006 и 2012 годах. Это показывает, что отношения с организацией носят глубокий и стратегический характер. Проведение Саммита ОЭС именно в Ханкенди имеет особое значение с точки зрения международного признания и поддержки мира, стабильности и восстановления в Карабахе", - подчеркнул В. Гафаров.
Депутат подчеркнул, что Азербайджан занимает активную позицию в плане сотрудничества с ОЭС.
"За последние 20 лет в экономику страны инвестировано 350 миллиардов долларов США, половина которых - из зарубежных стран. Азербайджанский газ сегодня экспортируется в 12 стран мира, Баку стал важным игроком на мировой арене, в том числе благодаря роли в обеспечении энергетической безопасности. Кроме того, проходящие через территорию Азербайджана транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг превращают страну в ключевой хаб на торговой и логистической карте региона.
С другой стороны, объявление Шуши "Туристической столицей" ОЭС в 2026 году важно с точки зрения превращения Карабахского региона Азербайджана в международный туристический и культурный центр. Прошедший саммит ОЭС не только подтверждает обеспечение мира и исторической справедливости в Карабахе, возрождение жизни в этом красивом уголке азербайджанской земли, но и региональное лидерство Азербайджана как независимого и сильного государства, одного из ключевых акторов в региональном и международном сотрудничестве", - заключил Васиф Гафаров.