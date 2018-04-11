 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Самир Шарифов принял участие на выборах президента Азербайджана

    © Report

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Министр финансов Самир Шарифов проголосовал на президентских выборах в Азербайджане.

    Как сообщает Report, он воспользовался своим правом голоса на избирательном участке №6 4-го Хатаинского избирательного округа №36.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi