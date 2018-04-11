Самир Шарифов принял участие на выборах президента Азербайджана

11 апреля, 2018 11:56

© Report Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Министр финансов Самир Шарифов проголосовал на президентских выборах в Азербайджане. Как сообщает Report, он воспользовался своим правом голоса на избирательном участке №6 4-го Хатаинского избирательного округа №36.