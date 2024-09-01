Самир Шарифов: Парламентские выборы проводятся прозрачно и справедливо

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов воспользовался правом голоса на внеочередных парламентских выборах.

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов воспользовался правом голоса на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report, он проголосовал на избирательном участке №6 Хатаинского третьего избирательного округа №35.

"По моему мнению, в выборах участвуют кандидаты, представляющие все слои азербайджанского общества. Для этого созданы необходимые условия. Внеочередные парламентские выборы проводятся прозрачно и справедливо", - сказал он.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходят на 6 478 избирательных участках, включая 54 участка на освобожденных от оккупации территориях. Голосование началось в 08:00 и завершится в 19:00.

За 125 депутатских мандатов борьбу ведут 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане составляет 6 млн 421 тыс. 960 человек.