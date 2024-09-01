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Самир Шарифов: Парламентские выборы проводятся прозрачно и справедливо

Самир Шарифов: Парламентские выборы проводятся прозрачно и справедливо Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов воспользовался правом голоса на внеочередных парламентских выборах.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 11:56
Самир Шарифов: Парламентские выборы проводятся прозрачно и справедливо

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов воспользовался правом голоса на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report, он проголосовал на избирательном участке №6 Хатаинского третьего избирательного округа №35.

"По моему мнению, в выборах участвуют кандидаты, представляющие все слои азербайджанского общества. Для этого созданы необходимые условия. Внеочередные парламентские выборы проводятся прозрачно и справедливо", - сказал он.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходят на 6 478 избирательных участках, включая 54 участка на освобожденных от оккупации территориях. Голосование началось в 08:00 и завершится в 19:00.

За 125 депутатских мандатов борьбу ведут 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане составляет 6 млн 421 тыс. 960 человек.

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Версия на английском языке ФотоSamir Sharifov: Early parliamentary elections conducted fairly and transparently
Версия на азербайджанском языке ФотоSamir Şərifov: "Parlament seçkiləri şəffaf və ədalətli şəkildə həyata keçirilir"

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