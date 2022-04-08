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Самир Нуриев встретился с представителями ведущих французских компаний

Самир Нуриев встретился с представителями ведущих французских компаний 8 апреля руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, руководитель Координационного штаба в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самир Нуриев встрети
Внутренняя политика
8 апреля 2022 г. 19:13
Самир Нуриев встретился с представителями ведущих французских компаний

8 апреля руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, руководитель Координационного штаба в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самир Нуриев встретился с находящимися с визитом в нашей стране генеральным исполнительным директором Движения предприятий Франции - MEDEF İnternational Филиппом Готье и представителями ведущих французских компаний.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что между Азербайджаном и Францией сформировалось плодотворное сотрудничество. Регулярные визиты представителей ведущих французских компаний в Азербайджан были расценены как проявление интереса к углублению экономических связей.

Было подчеркнуто активное продолжение широкомасштабной работы по строительству, благоустройству и реконструкции, проводимой под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях, достижение в кратчайшие сроки значительных результатов за счет внутренних финансовых возможностей. Отмечено, что Азербайджан заложил основу передового опыта в мире по темпам и охвату восстановительных работ и реконструкции в поствоенный период.

Принимавшие участие во встрече представители ведущих французских компаний Airbus, Alstom, Suez, Thales, Egis, Oberthur Cash Protection, Arverne Group и другие выразили заинтересованность в углублении экономических связей между Азербайджаном и Францией, расширении сотрудничества с охватом новых сфер. Было выражено намерение французских деловых кругов принять участие в проектах по восстановлению и реконструкции, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSamir Nuriyev Fransanın aparıcı şirkətlərinin nümayəndələri ilə görüşüb

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