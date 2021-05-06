Самир Нуриев: Строительные работы на освобожденных территориях находятся в центре внимания главы государства

Для решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях в централизованном порядке в видеоформате состоялось очередное, 5-е заседание созданного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года Координационного штаба.

Для решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях в централизованном порядке в видеоформате состоялось очередное, 5-е заседание созданного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года Координационного штаба.

Как сообщает Report, открывая заседание, глава Администрации президента и штаба Самир Нуриев отметил, что восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях всегда находятся в центре внимания главы государства, определены важные направления, связанные с осуществляемой деятельностью.

На заседании были обсуждены имеющие решающее значение вопросы разминирования на освобожденных территориях, работы, проводимые по подготовке государственной программы ”Восстановление и устойчивое развитие освобожденных территорий Азербайджанской Республики на 2021-2025 годы“, возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края, энергообеспечения и, в частности, ”зеленой энергии", градостроительства и строительства транспортно-коммуникационной инфраструктуры.

На заседании была подчеркнута важность проведения работ качественно и в сроки в соответствии с поручениями главы государства.