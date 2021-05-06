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Самир Нуриев: Строительные работы на освобожденных территориях находятся в центре внимания главы государства

Самир Нуриев: Строительные работы на освобожденных территориях находятся в центре внимания главы государства Для решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях в централизованном порядке в видеоформате состоялось очередное, 5-е заседание созданного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года Координационного штаба.
Внутренняя политика
6 мая 2021 г. 20:52
Самир Нуриев: Строительные работы на освобожденных территориях находятся в центре внимания главы государства

Для решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях в централизованном порядке в видеоформате состоялось очередное, 5-е заседание созданного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года Координационного штаба.

Как сообщает Report, открывая заседание, глава Администрации президента и штаба Самир Нуриев отметил, что восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях всегда находятся в центре внимания главы государства, определены важные направления, связанные с осуществляемой деятельностью.

На заседании были обсуждены имеющие решающее значение вопросы разминирования на освобожденных территориях, работы, проводимые по подготовке государственной программы ”Восстановление и устойчивое развитие освобожденных территорий Азербайджанской Республики на 2021-2025 годы“, возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края, энергообеспечения и, в частности, ”зеленой энергии", градостроительства и строительства транспортно-коммуникационной инфраструктуры.

На заседании была подчеркнута важность проведения работ качественно и в сроки в соответствии с поручениями главы государства.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Presidential Administration Chief sets instructions on works in liberated areas
Версия на азербайджанском языке ФотоPA rəhbəri azad edilmiş ərazilərdə görüləcək işlərlə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib

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