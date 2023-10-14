О нас

Глава Администрации президента: Сепаратистам придется ответить перед азербайджанским судом

Глава Администрации президента: Сепаратистам придется ответить перед азербайджанским судом "Сепаратистам, совершившим преступления против нашего народа, придется ответить перед азербайджанским судом"
Внутренняя политика
14 октября 2023 г. 12:42
Глава Администрации президента: Сепаратистам придется ответить перед азербайджанским судом

"Сепаратистам, совершившим преступления против нашего народа, придется ответить перед азербайджанским судом".

Как сообщает Report, об этом руководитель Администрации президента Самир Нуриев заявил на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

По его словам, ни руководство Армении, ни лидеры военной хунты в Карабахе не могли и предположить, что настанет день, когда Азербайджан восстановит контроль над Агдамом, Физули, Джебраилом, Зангиланом, Губадлы, Кяльбаджаром, Лачыном, Шушой, а также над Ханкенди, Агдере, Ходжалы, Ходжавендом, а сепаратистам, совершившим преступления против нашего народа, придется ответить перед азербайджанским судом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Samir Nuriyev: Separatists will be brought before Azerbaijani court
Версия на азербайджанском языке Samir Nuriyev: “Separatçılar Azərbaycan məhkəməsi qarşısında cavab verməli olacaq”

Самое читаемое

В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
7 октября 2023 г. 15:59
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
7 октября 2023 г. 18:12
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
7 октября 2023 г. 23:35
В Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
ФотоВ Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
8 октября 2023 г. 23:24
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
10 октября 2023 г. 19:20
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
11 октября 2023 г. 09:15
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
Ильхам Алиев: Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию
Ильхам Алиев: Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию
7 октября 2023 г. 23:41
​​​​​​​Чистая прибыль ведущего производителя чая в Азербайджане выросла на 52%
​​​​​​​Чистая прибыль ведущего производителя чая в Азербайджане выросла на 52%
9 октября 2023 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi