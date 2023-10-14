Глава Администрации президента: Сепаратистам придется ответить перед азербайджанским судом

"Сепаратистам, совершившим преступления против нашего народа, придется ответить перед азербайджанским судом".
Как сообщает Report, об этом руководитель Администрации президента Самир Нуриев заявил на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".
По его словам, ни руководство Армении, ни лидеры военной хунты в Карабахе не могли и предположить, что настанет день, когда Азербайджан восстановит контроль над Агдамом, Физули, Джебраилом, Зангиланом, Губадлы, Кяльбаджаром, Лачыном, Шушой, а также над Ханкенди, Агдере, Ходжалы, Ходжавендом, а сепаратистам, совершившим преступления против нашего народа, придется ответить перед азербайджанским судом.