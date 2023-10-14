Глава Администрации президента: Сепаратистам придется ответить перед азербайджанским судом

"Сепаратистам, совершившим преступления против нашего народа, придется ответить перед азербайджанским судом"

"Сепаратистам, совершившим преступления против нашего народа, придется ответить перед азербайджанским судом".

Как сообщает Report, об этом руководитель Администрации президента Самир Нуриев заявил на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

По его словам, ни руководство Армении, ни лидеры военной хунты в Карабахе не могли и предположить, что настанет день, когда Азербайджан восстановит контроль над Агдамом, Физули, Джебраилом, Зангиланом, Губадлы, Кяльбаджаром, Лачыном, Шушой, а также над Ханкенди, Агдере, Ходжалы, Ходжавендом, а сепаратистам, совершившим преступления против нашего народа, придется ответить перед азербайджанским судом.