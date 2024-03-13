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Самир Нуриев: Работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев продолжается планомерно

Самир Нуриев: Работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев продолжается планомерно Работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли продолжается планомерно и скоординированно.
Внутренняя политика
13 марта 2024 г. 19:45
Самир Нуриев: Работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев продолжается планомерно

Работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли продолжается планомерно и скоординированно.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев на заседании возглавляемого им Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Нуриев особо подчеркнул важность скоординированной, качественной, оперативной реализации проектов восстановления и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях в соответствии с "I Государственной программой по Великому возвращению" с применением комплексного подхода.

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Версия на азербайджанском языке Samir Nuriyev: Keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı istiqamətində işlər planlı şəkildə davam etdirilir

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