Самир Нуриев: Работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев продолжается планомерно

Работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли продолжается планомерно и скоординированно.

Работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли продолжается планомерно и скоординированно.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев на заседании возглавляемого им Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Нуриев особо подчеркнул важность скоординированной, качественной, оперативной реализации проектов восстановления и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях в соответствии с "I Государственной программой по Великому возвращению" с применением комплексного подхода.