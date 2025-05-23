Самир Нуриев: Президент заложил фундаменты 159 проектов, открыл 133 инфраструктурных объекта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев за пять лет принял участие более чем в 500 мероприятиях на освобожденных от оккупации территориях, заложил фундаменты 159 проектов различного назначения, открыл 133 инфраструктурных объекта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев за пять лет принял участие более чем в 500 мероприятиях на освобожденных от оккупации территориях, заложил фундаменты 159 проектов различного назначения, открыл 133 инфраструктурных объекта.

Как сообщает Report, об этом руководитель Администрации президента Азербайджана и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самир Нуриев заявил на очередном заседании штаба в Агдаме.

Отметив, что благодаря особому вниманию и заботе главы государства все освобожденные от оккупации территории, в том числе и Агдамский район, стремительно возрождаются и развиваются, руководитель штаба подчеркнул, что здесь восстанавливается разрушенная инфраструктура, заново отстраиваются села и города, постепенно активизируется жизнь.

Было отмечено, что ведется весомая работа по успешной реализации Программы "Великого возвращения" и обеспечению устойчивого расселения, уже обеспечено возвращение бывших вынужденных переселенцев в 14 населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях. Всего на освобожденных от оккупации территориях в настоящее время живут и трудятся более 43 тысяч человек, включая работающих в государственном и частном секторах, а также учащихся и студентов.