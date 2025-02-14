Самир Нуриев представил коллективу нового председателя историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"

Глава Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев представил коллективу Руфата Махмуда, назначенного на должность председателя правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Глава Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев представил коллективу Руфата Махмуда, назначенного на должность председателя правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Как сообщает Report, Самир Нуриев отметил, что в 1977 году благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева комплексу Ичеришехер, отражающему древнее архитектурное наследие азербайджанского народа, историю и культуру нашей столицы, был присвоен статус историко-архитектурного заповедника.

Было отмечено, что вопросы, связанные с Ичеришехер, постоянно находятся в центре внимания президента Ильхама Алиева. Создание Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при Кабинете министров согласно распоряжению главы государства от 10 февраля 2005 года стало важным решением для надлежащего сохранения памятников на этой территории и передачи комплекса будущим поколениям.

Напомнив, что Ичеришехер включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Самир Нуриев подчеркнул, что в 2009 году при поддержке президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой группа местных и международных экспертов подготовила Генеральный план по консервации Ичеришехер, который в том же году был утвержден постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Руководитель Администрации президента сказал, что за прошедший период проделана значительная работа по сохранению историко-архитектурных памятников, их изучению, а также созданию туристической инфраструктуры, реализуемые меры являются наглядным примером внимания и заботы руководства страны об Ичеришехер, нашей истории, культуре в целом. Выразив уверенность в том, что Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" будет с еще большим усердием работать в этом направлении, Самир Нуриев довел до внимания коллектива поручения главы государства, пожелал новоназначенному председателю и сотрудникам управления успехов в работе.