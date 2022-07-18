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Самир Нуриев представил исполняющего обязанности председателя ГТК коллективу ведомства

Самир Нуриев представил исполняющего обязанности председателя ГТК коллективу ведомства Руководитель Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев представил назначенного на должность первого заместителя - исполняющего обязанности председателя Государственного таможенного комитета Шахина Багирова коллективу ведомства.
Внутренняя политика
18 июля 2022 г. 20:20
Самир Нуриев представил исполняющего обязанности председателя ГТК коллективу ведомства

Руководитель Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев представил назначенного на должность первого заместителя - исполняющего обязанности председателя Государственного таможенного комитета Шахина Багирова коллективу ведомства.

Как сообщает Report, Самир Нуриев подчеркнул, что под руководством президента Азербайджанской Республики были проведены кардинальные реформы во всех сферах государственного управления. Он отметил, что основной целью реформ является дальнейшее совершенствование управления, достижение прозрачности в деятельности государственных органов и обеспечение удовлетворенности граждан.

Самир Нуриев также проинформировал коллектив ГТК о поручениях главы государства, связанных с выполнением задач, поставленных перед таможенными органами.

Шахин Багиров, в свою очередь, выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оказанное высокое доверие. Он подчеркнул, что вместе с коллегами приложит все усилия, чтобы оправдать доверие главы государства, и для достижения качественных изменений в деятельности таможенных органов.

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Версия на азербайджанском языке Samir Nuriyev DGK sədri vəzifəsinin icraçısını komitənin kollektivinə təqdim edib

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