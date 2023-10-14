Самир Нуриев: После 44-дневной войны армяне вновь заминировали большую территорию в Карабахе

От мин и неразорвавшихся боеприпасов уже очищено почти 100 тыс. га освобожденных от оккупации территорий

От мин и неразорвавшихся боеприпасов уже очищено почти 100 тыс. га освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, об этом руководитель Администрации президента Самир Нуриев заявил на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

По его словам, в период после 44-дневной войны остававшиеся в Карабахе вооруженные формирования Армении вновь заминировали большую территорию: "Конечно, потенциал Азербайджанского государства позволяет в как можно кратчайшие сроки восстановить все наши территории, и как сказал президент Ильхам Алиев, превратить эти земли в рай, вернуть туда жизнь".