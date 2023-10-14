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Самир Нуриев: После 44-дневной войны армяне вновь заминировали большую территорию в Карабахе

Самир Нуриев: После 44-дневной войны армяне вновь заминировали большую территорию в Карабахе От мин и неразорвавшихся боеприпасов уже очищено почти 100 тыс. га освобожденных от оккупации территорий
Внутренняя политика
14 октября 2023 г. 13:10
Самир Нуриев: После 44-дневной войны армяне вновь заминировали большую территорию в Карабахе

От мин и неразорвавшихся боеприпасов уже очищено почти 100 тыс. га освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, об этом руководитель Администрации президента Самир Нуриев заявил на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

По его словам, в период после 44-дневной войны остававшиеся в Карабахе вооруженные формирования Армении вновь заминировали большую территорию: "Конечно, потенциал Азербайджанского государства позволяет в как можно кратчайшие сроки восстановить все наши территории, и как сказал президент Ильхам Алиев, превратить эти земли в рай, вернуть туда жизнь".

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Версия на английском языке Samir Nuriyev: After 44-day war Armenians again planted mines in large area in Karabakh
Версия на азербайджанском языке PA rəhbəri: “Ermənilər 44 günlük müharibədən sonra Qarabağda böyük bir ərazini yenidən minalayıb”

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