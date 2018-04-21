Самир Нуриев освобожден от должности председателя Правления Государственного агентства жилищного строительства

21 апреля, 2018 20:04

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Самир Нуриев освобожден от должности председателя Правления Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики. Как передает Report, данное распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев. В распоряжении говорится: "Освободить Самира Рафиг оглу Нуриева от должности председателя Правления Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики". Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.