Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Самир Нуриев освобожден от должности председателя Правления Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики.
Как передает Report, данное распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
В распоряжении говорится:
"Освободить Самира Рафиг оглу Нуриева от должности председателя Правления Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики".
Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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