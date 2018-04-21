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    Самир Нуриев освобожден от должности председателя Правления Государственного агентства жилищного строительства

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Самир Нуриев освобожден от должности председателя Правления Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики.

    Как передает Report, данное распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

    В распоряжении говорится:

    "Освободить Самира Рафиг оглу Нуриева от должности председателя Правления Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики".

    Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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