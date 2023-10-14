Самир Нуриев: Наш народ тесно сплочен вокруг президента Ильхама Алиева и движется вперед

"2003-2023 годы руководства нашей страной президентом Ильхамом Алиевым вошли в многовековую историю нашей национальной государственности как беспрецедентный золотой период".

"2003-2023 годы руководства нашей страной президентом Ильхамом Алиевым вошли в многовековую историю нашей национальной государственности как беспрецедентный золотой период".

Как сообщает Report, об этом руководитель Администрации президента Самир Нуриев заявил на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

По его словам, сегодня можно с полной уверенностью сказать, что хотя в историческом контексте это небольшой срок, но эти 20 лет имеют исключительное значение с точки зрения достижения Азербайджаном стратегических целей, и это новый этап, ставший самой яркой страницей многовековой национальной государственности.

"Именно поэтому на четырех президентских выборах, состоявшихся за прошедший период, народ Азербайджана доверил свое будущее только президенту Ильхаму Алиеву. Наш народ тесно сплочен вокруг президента Ильхама Алиева и движется вперед", - добавил он.