Самир Нуриев избран председателем Совета управления государственной службой

7 июля состоялось первое заседание Совета управления государственной службой Азербайджанской Республики в новом составе.

7 июля состоялось первое заседание Совета управления государственной службой Азербайджанской Республики в новом составе.

Как сообщает Report , открыв заседание вступительной речью, глава Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев подчеркнул, что создание в Азербайджане современной системы государственной службы, ее развитие на основе демократических, правовых и справедливых принципов связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Было отмечено, что богатый управленческий опыт великого лидера сыграл ключевую роль в организации государственной службы в соответствии с современными требованиями, в подготовке высококвалифицированных, профессиональных национальных кадров. Принятие закона Азербайджанской Республики "О государственной службе" в 2000 году стало важным шагом в регулировании отношений в сфере государственной службы в нашей стране и вопросов, связанных с правовым статусом лиц, работающих в этой сфере.

Было отмечено, что совершенствование законодательной базы в сфере государственного управления и применение отвечающих современным вызовам стандартов, развитие национального кадрового потенциала, реализация целенаправленных кадровых реформ, служащих повышению качества и эффективности государственной службы, всегда находятся в центре внимания президента Ильхама Алиева, и в этом направлении принимаются последовательные меры. Президент Азербайджана, уделяя особое внимание высокому профессионализму, персональным навыкам и инициативности на государственной службе, обозначил в качестве основной задачи строгий контроль деятельности государственных органов (ведомств), государственных служащих, полное и правильное выполнение ими принятых решений.

На заседании были заслушаны доклады об избрании председателя Совета, организации его деятельности, текущей ситуации в сфере государственной службы, в том числе отчет Государственного экзаменационного центра, состоялись обсуждения текущего состояния прогнозирования и планирования кадрового обеспечения в сфере государственной службы.

По итогам голосования, председателем Совета был избран руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев. Помимо этого, функции Секретариата Совета управления государственной службой были возложены на Отдел законодательства и правовой политики Администрации президента, утверждены направления деятельности Секретариата.

В завершение заседания Самир Нуриев отметил необходимость более гибкой и оперативной координации с государственными органами (ведомствами) для надлежащей реализации новых задач, возложенных на Совет управления государственной службой, и пожелал успехов в дальнейшей деятельности Совета.