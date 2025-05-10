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Самир Нуриев: Гейдар Алиев обеспечил подъем основанного им государства, вечность и необратимость его независимости

Самир Нуриев: Гейдар Алиев обеспечил подъем основанного им государства, вечность и необратимость его независимости Самир Нуриев: Гейдар Алиев обеспечил подъем основанного им государства, вечность и необратимость его независимости
Внутренняя политика
10 мая 2025 г. 13:21
Самир Нуриев: Гейдар Алиев обеспечил подъем основанного им государства, вечность и необратимость его независимости
Самир Нуриев

Лидерство свойственно харизматичным личностям, обладающим большим авторитетом, завоеванным благодаря своим делам, высокими организаторскими и управленческими способностями, способным изменять и направлять ход событий, сочетающим в себе такие качества, как мудрость, дальновидность, решительность и принципиальность.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева "Конституция и суверенитет: основные столпы политического наследия Гейдара Алиева".

Самир Нуриев отметил, что историческая личность - великий лидер Гейдар Алиев в первый период руководства нашей республикой своей деятельностью и решениями развил у нашего народа чувство независимости и национально-государственное мышление, а к концу века привел его к такой величественной реальности, как независимое Азербайджанское государство, обеспечив подъем этого государства, основателем которого он был, вечность и необратимость его независимости.

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Версия на азербайджанском языке Samir Nuriyev: Heydər Əliyev banisi olduğu Azərbaycanın yüksəlişini, müstəqilliyinin əbədiliyini və dönməzliyini təmin edib

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