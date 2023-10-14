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Самир Нуриев: Азербайджан многие годы занимает лидирующие позиции в мире по параметрам экономического развития

Самир Нуриев: Азербайджан многие годы занимает лидирующие позиции в мире по параметрам экономического развития В результате мер, осуществляемых под руководством президента Ильхама Алиева, Азербайджан на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в мире по параметрам экономического развития
Внутренняя политика
14 октября 2023 г. 12:20
Самир Нуриев: Азербайджан многие годы занимает лидирующие позиции в мире по параметрам экономического развития

В результате мер, осуществляемых под руководством президента Ильхама Алиева, Азербайджан на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в мире по параметрам экономического развития.

Как сообщает Report, об этом руководитель Администрации президента Самир Нуриев заявил на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

По его словам, в 2003-2022 годах валовой внутренний продукт Азербайджана увеличился с 7,3 млрд долларов до 78,7 млрд долларов: "В 2003-2023 годах расходы государственного бюджета увеличились с 1,2 млрд манатов до 36,6 млрд манатов. Стратегические валютные резервы увеличились с 1,4 млрд долларов в 2003 году до 66,1 млрд долларов на 1 октября 2023 года. Общий объем инвестиций в экономику страны в 2003-2022 годах составил 310,4 млрд долларов. По сравнению с 2003 годом уровень бедности сократился с 44,7% до 5,5% в 2022 году, а среднемесячная заработная плата увеличилась с 77,4 до 839,4 маната".

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Версия на азербайджанском языке Samir Nuriyev: “Azərbaycan uzun illər iqtisadi inkişaf parametrlərinə görə dünyada lider mövqeyə malik olub”

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