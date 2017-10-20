Самед Сеидов: Вместо того, чтобы решать проблемы, Совет Европы переключает внимание на другие страны

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "На сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы азербайджанская делегация достойно представила нашу страну. Однако сессия была нелегкой".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

По его словам, несколько дней сессии посвящены Азербайджану: "Почему азербайджанский вопрос был внесен в повестку? Все ясно. Происходящие в Совете Европы процессы дают основание говорить, что вместо того, чтобы решать проблемы, данная структура переключает внимание на другие страны. Очень жаль, что при обсуждении принятой против Азербайджана резолюции, на заседание явились даже те, кто ранее не присутствовал на них. Совет Европы является важной структурой и важной трибуной для Азербайджана. Хотят лишить Азербайджан этой трибуны".

С. Сеидов отметил, что превратив верховенство закона в орудие, генеральный секретарь Совета Европы пытается оказать давление против Азербайджана: "Даже здоровые силы превратились в заложников этих людей. При голосовании группа людей попала под их влияние и резолюция против Азербайджана была принята. Украинские депутаты проголосовали против нас. Выходит, что они также проголосовали и против Украины. Кроме депутатов правящей партии, представители иных партий проголосовали против Азербайджана. Хочу сказать, что украинско-азербайджанские отношения нормальные".

Руководитель делегации также выразил отношение по поводу группы турецких депутатов, проголосовавших за резолюцию против Азербайджана: "Мы должны проанализировать отношения. Если почувствуем, что кроме депутатов, против нас и другие структуры, в этом случае следует представить собственную позицию. Ни одно государство не может терпеть подобное предвзятое отношение. Давления достаточно много. Это давление направлено против проводимой Азербайджаном успешной политики".