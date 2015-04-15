Самед Сеидов: Некоторые НПО пытаются связать деятельность Совместной рабочей группы по правам человека с "политическими заключенными"

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ "Некоторые НПО пытаются связать деятельность Совместной рабочей группы по правам человека с "политическими заключенными". Данный вопрос находится в их интересе. Но связывать деятельность Совместной рабочей группы только лишь с "политическими заключенными" было бы не правильно. Мы не можем допустить этого".

Об этом в интервью Report заявил председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, член Совместной рабочей группы по правам человека Самед Сеидов.

По его словам, Совместная рабочая группа создана по инициативе президента Ильхама Алиева и генсека Совета Европы Торбьерна Ягланда: "Некоторые заинтересованные круги пытаются представить это в иной форме. Название рабочей группы также связано с правами человека. Поэтому, заявления некоторых НПО по поводу Совместной рабочей группы не представляют никакой значимости".

Как отметил С.Сеидов, хотя точная дата очередного заседания Рабочей группы неизвестна, она продолжает свою деятельность. С.Сеидов также внес ясность в информацию о намерении представить список в Комиссию по помилованию. Он отметил, что данный вопрос не входит в полномочия рабочей группы: "Деятельность рабочей группы заключается в обсуждении проблем в области прав человека в Азербайджане и за рубежом. В этом контексте мы обсуждаем вопрос, связанный с лицами, называемыми некоторыми НПО "политзаключенными", и в случае необходимости высказываем свое мнение". Некоторое время назад была создана Совместная рабочая группа по правам человека, в которую вошли официальные представители правительства, депутаты и правозащитники. Группа обсуждает положение в области прав человека и дела о проблемных заключенных.