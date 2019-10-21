​Самед Сеидов: Некоторые силы хотят втянуть Азербайджан в хаос

"Некоторые негативные силы хотят втянуть Азербайджан в хаос, и мы боремся с этими силами".

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Самед Сеидов.

По его словам, Азербайджан неоднократно сталкивался с двойными стандартами международных организаций: "Сейчас эти силы пытаются нарушить стабильность в Азербайджане, втянуть страну в хаос не посредством международных организаций, а изнутри. Самое нелицеприятное в том, что они пытаются прикрывать это завесой демократии, прав человека и верховенства закона".

С.Сеидов отметил, что Европейский Союз сделал заявление, не проанализировав незаконные действия радикальной оппозиции в Азербайджане: "В самом ЕС применяется сила против демонстрантов. В ходе происходивших во Франции событий было убито 11 человек, некоторые лишились глаз. Мы должны направить свое обращение в международные организации. Обратившись к Европейскому парламенту, Совету Европы, ОБСЕ и другим организациям, мы должны заявить, что заявляющие о верховенстве закона организации не должны защищать тех, кто нарушает верховенство закона. События, происходящие в самой Европе, показывают, насколько выражены двойные стандарты. Уверен, что народ Азербайджана прекрасно все видит и понимает".