Депутат Самед Сеидов назвал необходимым обновление закона "О дипломатической службе"

Самед Сеидов назвал необходимым обновление закона "О дипломатической службе", первая редакция которого была принята более 20 лет назад.

Депутат Милли Меджлиса Самед Сеидов назвал необходимым обновление закона "О дипломатической службе", первая редакция которого была принята более 20 лет назад.

Как сообщает Report, об этом Сеидов заявил на совместном заседании возглавляемого им комитета по международным отношениям и межпарламентским связям и комитета по правовой политике.

По его словам, хотя за прошедший период в закон было внесено более 50 фундаментальных и существенных поправок, он не отвечает современным требованиям.

"Вопросы, которые ранее не входили в дипломатическую повестку Азербайджана, сейчас актуальны. Например, организация деятельности в международных судах", - сказал он.