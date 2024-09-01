Самая высокая явка избирателей зафиксирована в Ханкенди, самая низкая - в Мингячевире

На внеочередных парламентских выборах в Азербайджане самая высокая явка избирателей зафиксирована в Ханкендинском избирательном округе №122, а самая низкая - в Мингячевирском №54.

На внеочередных парламентских выборах в Азербайджане самая высокая явка избирателей зафиксирована в Ханкендинском избирательном округе №122, а самая низкая - в Мингячевирском №54.

Как сообщает Report, к 15:00 явка избирателей в Ханкендинском округе составила 42,7% (2 834 человека).

В Мингячевирском избирательном округе к 15:00 правом голоса воспользовались 6 тыс. 447 человек или 12,8%, что является самым низким показателем явки в стране.

Напомним, сегодня в Азербайджане проводятся внеочередные парламентские выборы в Милли Меджлис. Голосование началось в 08:00 по местному времени на 6 478 избирательных участках в 125 избирательных округах по всей стране, включая 54 участка на освобожденных территориях.

На 125 депутатских мандатов претендуют 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане — 6 421 960 человек.

Избирательные участки закроются в 19:00.