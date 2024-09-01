Самая низкая явка наблюдается в Мингячевирском избирательном округе №54 

По информации на 17:00, самая низкая явка избирателей наблюдается в Мингячевирском избирательном округе №54.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил глава информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Фарид Оруджев.
По его словам, явка избирателей в данном избирательном округе составила 16,14% (8 106 человек).
Напомним, сегодня в Азербайджане проводятся внеочередные парламентские выборы в Милли Меджлис. Голосование началось в 08:00 по местному времени на 6 478 избирательных участках в 125 избирательных округах по всей стране, включая 54 участка на освобожденных территориях.
На 125 депутатских мандатов претендуют 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане — 6 421 960 человек.
Избирательные участки закроются в 19:00.