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Самая низкая явка наблюдается в Мингячевирском избирательном округе №54 

Самая низкая явка наблюдается в Мингячевирском избирательном округе №54  По информации на 17:00, округом с наименьшей явкой избирателей является Мингячевирский избирательный округ №54.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 18:37
Самая низкая явка наблюдается в Мингячевирском избирательном округе №54 

По информации на 17:00, самая низкая явка избирателей наблюдается в Мингячевирском избирательном округе №54.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил глава информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Фарид Оруджев.

По его словам, явка избирателей в данном избирательном округе составила 16,14% (8 106 человек).

Напомним, сегодня в Азербайджане проводятся внеочередные парламентские выборы в Милли Меджлис. Голосование началось в 08:00 по местному времени на 6 478 избирательных участках в 125 избирательных округах по всей стране, включая 54 участка на освобожденных территориях.

На 125 депутатских мандатов претендуют 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане — 6 421 960 человек.

Избирательные участки закроются в 19:00.

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Версия на азербайджанском языке Seçici fəallığının ən aşağı olduğu dairə 54 saylı Mingəçevir Seçki Dairəsidir

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