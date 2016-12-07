 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Салим Муслимов прокомментировал видеоматериал о наличии у него в Баку роскошной виллы

    Министр: Все виллы в Баку мои© Report.az

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Все виллы в Баку мои. Пусть снимают и напишут, что это виллы Салима Муслимова".

    Как передает Report, об этом в интервью журналистам сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, комментируя распространившийся видеоматериал о наличии у него в Баку роскошной виллы.

    Он сказал, что не обращает внимания на подобную клевету: "Мы заняты своим делом".

    Отметим, что три дня назад в СМИ распространился видеоматериал о большой и роскошной вилле. В материале звучали доводы о принадлежности недостроенной виллы министру труда и социальной защиты населения Салиму Муслимову. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi