Сакина Асланова: Хочу прожить в Джебраиле спокойную и радостную жизнь

Дети будут счастливо жить в Джебраиле.

Наши дети будут счастливо жить в Джебраиле.

Об этом в интервью Report заявила Сакина Асланова - одна из бывших вынужденных переселенцев, возвращающихся сегодня в город Джебраил.

"Сегодня я безмерно счастлива, испытываю самые прекрасные чувства. Хочу прожить в Джебраиле спокойную и радостную жизнь. Пусть всем бывшим переселенцам посчастливится вернуться в свои родные края. Мы благодарны нашему Верховному главнокомандующему и доблестной Армии за то, что они подарили нам этот день. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, а ветеранам дарует здоровье!" — сказала она.

Напомним, что сегодня в город Джебраил возвращаются 44 семьи - 166 человек.