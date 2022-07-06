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Шахин Мустафаев встретился с министром энергетики Ирана

Шахин Мустафаев встретился с министром энергетики Ирана Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом.
Внутренняя политика
6 июля 2022 г. 15:42
Шахин Мустафаев встретился с министром энергетики Ирана

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено о наличии между двумя странами политического диалога на высшем уровне, подчеркнута важность встречи, состоявшейся 29 июня в Ашхабаде между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси.

Было отмечено, что между Азербайджаном и Ираном существует успешное сотрудничество в различных направлениях, в частности в торгово-экономической, транспортной, энергетической, культурной сферах.

Состоялся обмен мнениями о ходе строительства гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз Галасы" на реке Араз.

Стороны также обсудили перспективы расширения взаимного сотрудничества в различных сферах.

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Версия на английском языке Azerbaijani Deputy PM meets with Iranian Energy Minister
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev İranın energetika naziri ilə görüşüb

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