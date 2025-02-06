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Сахиль Бабаев назначен министром финансов

Сахиль Бабаев назначен министром финансов Сахиль Рафиг оглу Бабаев освобожден от должности министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
6 февраля 2025 г. 16:00
Сахиль Бабаев назначен министром финансов

Сахиль Рафиг оглу Бабаев назначен министром финансов Азербайджана.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Бабаева министром финансов.

Другим распоряжением главы государства, Сахиль Бабаев освобожден от должности министра труда и социальной защиты населения.

Сахиль Бабаев занимал должность министра труда и социальной защиты населения с 2018 года.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 января 2025 года подписал распоряжения об освобождении Самира Шарифова от должности министра финансов страны и назначении его вице-премьером.

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Версия на английском языке Sahil Babayev appointed Azerbaijan's minister of finance
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev maliyyə naziri təyin edilib

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