Сахиль Бабаев назначен министром финансов

Сахиль Рафиг оглу Бабаев освобожден от должности министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Сахиль Рафиг оглу Бабаев назначен министром финансов Азербайджана.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Бабаева министром финансов.

Другим распоряжением главы государства, Сахиль Бабаев освобожден от должности министра труда и социальной защиты населения.

Сахиль Бабаев занимал должность министра труда и социальной защиты населения с 2018 года.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 января 2025 года подписал распоряжения об освобождении Самира Шарифова от должности министра финансов страны и назначении его вице-премьером.