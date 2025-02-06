Сахиль Бабаев назначен министром финансов

Сахиль Рафиг оглу Бабаев назначен министром финансов Азербайджана.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Бабаева министром финансов.
Другим распоряжением главы государства, Сахиль Бабаев освобожден от должности министра труда и социальной защиты населения.
Сахиль Бабаев занимал должность министра труда и социальной защиты населения с 2018 года.
Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 января 2025 года подписал распоряжения об освобождении Самира Шарифова от должности министра финансов страны и назначении его вице-премьером.