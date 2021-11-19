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Сахиба Гафарова встретилась с генсеком ТюркПА

Сахиба Гафарова встретилась с генсеком ТюркПА Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с генсеком ТюркПА Мехметом Сурейя Эром.
Внутренняя политика
19 ноября 2021 г. 17:40
Сахиба Гафарова встретилась с генсеком ТюркПА

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с генсеком ТюркПА Мехметом Сурейя Эром.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер Милли Меджлиса отметила, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с международными организациями, в частности с ТюркПА, и пожелала гостю успехов в дальнейшей деятельности на новом посту.

Сахиба Гафарова отметила важность принятых в организации решений для всего тюркского мира, рассказала о мероприятиях, проведенных в период председательства Азербайджана в ТюркПА.

Она отметила, что в период 44-дневной Отечественной войны Азербайджан ощутил моральную и политическую поддержку Турции.

Спикер также коснулась награждения Ильхама Алиева Высшим орденом тюркского мира, охарактеризовав это как высокую оценку заслуг Ильхама Алиева, и значение, придаваемое Азербайджану.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova TÜRKPA-nın baş katibi ilə görüşüb

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