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Сахиба Гафарова: В Карабахе и Восточном Зангезуре строятся новые города

Сахиба Гафарова: В Карабахе и Восточном Зангезуре строятся новые города "В 2020 году Азербайджан положил конец оккупации своих земель и восстановил территориальную целостность".
Внутренняя политика
17 мая 2022 г. 15:46
Сахиба Гафарова: В Карабахе и Восточном Зангезуре строятся новые города

"В 2020 году Азербайджан положил конец оккупации своих земель и восстановил территориальную целостность".

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на третьей общей конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества в Баку.

Спикер подчеркнула, что в период оккупации Армения разгромила азербайджанские села и поселки: "После освобождения территорий наша страна за свой счет восстанавливает эти земли. В Карабахе и Восточном Зангезуре строятся новые города".

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Версия на английском языке New cities under construction in Karabakh, East Zangazur, parliament speaker says
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni şəhərlər inşa edilir"

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