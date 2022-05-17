Сахиба Гафарова: В Карабахе и Восточном Зангезуре строятся новые города

"В 2020 году Азербайджан положил конец оккупации своих земель и восстановил территориальную целостность".

"В 2020 году Азербайджан положил конец оккупации своих земель и восстановил территориальную целостность".

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на третьей общей конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества в Баку.

Спикер подчеркнула, что в период оккупации Армения разгромила азербайджанские села и поселки: "После освобождения территорий наша страна за свой счет восстанавливает эти земли. В Карабахе и Восточном Зангезуре строятся новые города".