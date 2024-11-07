Сахиба Гафарова: Усилиями Азербайджана мирная повестка дня с Арменией продвигается шаг за шагом

Несмотря на все препятствия, усилиями Азербайджана шаг за шагом продвигается мирная повестка дня с Арменией.
Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Она отметила, что завтра азербайджанский народ будет отмечать 8 ноября - День Победы.
"Освобождение исконных земель Азербайджана от 30-летней оккупации является историческим событием не только для нашей страны, но и для других тюркских государств и для всего мира", - добавила Гафарова.