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Сахиба Гафарова: Усилиями Азербайджана мирная повестка дня с Арменией продвигается шаг за шагом

Сахиба Гафарова: Усилиями Азербайджана мирная повестка дня с Арменией продвигается шаг за шагом Несмотря на все препятствия, усилиями Азербайджана шаг за шагом продвигается мирная повестка дня с Арменией.
Внутренняя политика
7 ноября 2024 г. 11:25
Сахиба Гафарова: Усилиями Азербайджана мирная повестка дня с Арменией продвигается шаг за шагом

Несмотря на все препятствия, усилиями Азербайджана шаг за шагом продвигается мирная повестка дня с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Она отметила, что завтра азербайджанский народ будет отмечать 8 ноября - День Победы.

"Освобождение исконных земель Азербайджана от 30-летней оккупации является историческим событием не только для нашей страны, но и для других тюркских государств и для всего мира", - добавила Гафарова.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: Ermənistanla sülh gündəliyi Azərbaycanın səyləri ilə addım-addım irəliyə aparılır

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