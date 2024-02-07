Сахиба Гафарова проголосовала на внеочередных президентских выборах

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова проголосовала на внеочередных президентских выборах.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова проголосовала на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, Сахиба Гафарова воспользовалась своим избирательным правом на участке № 11 Наримановского первого избирательного округа № 19.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.