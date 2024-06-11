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Сахиба Гафарова пригласила белорусских парламентариев на конференцию в рамках COP29

Сахиба Гафарова пригласила белорусских парламентариев на конференцию в рамках COP29 Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Беларусь встретилась с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко.
Внутренняя политика
11 июня 2024 г. 21:16
Сахиба Гафарова пригласила белорусских парламентариев на конференцию в рамках COP29

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Беларусь встретилась с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко.

Как сообщает Report, Сахиба Гафарова пригласила белорусских парламентариев на конференцию, которая пройдет в Баку при совместной организации Милли Меджлиса и Межпарламентского союза в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

В ходе беседы было отмечено, что между парламентами двух стран был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, который способствует развитию отношений между законодательными органами.

На встрече была высоко оценена достигнутая договоренность об участии белорусских компаний в работах по восстановлению, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova belaruslu parlamentariləri COP29 çərçivəsində konfransa dəvət edib

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