Сахиба Гафарова: Президент Ильхам Алиев – политик, чье влияние велико и чье слово столь же весомо, как и его подпись

"Президент Ильхам Алиев – политик, чье влияние велико и чье слово столь же весомо, как и его подпись. Он – самый желанный гость на всех встречах и мероприятиях, в которых участвует. Президент Азербайджана – самый надёжный партнер для коллег и признанных п

"Президент Ильхам Алиев – политик, чье влияние велико и чье слово столь же весомо, как и его подпись. Он – самый желанный гость на всех встречах и мероприятиях, в которых участвует. Президент Азербайджана – самый надежный партнер для коллег и признанных политиков".

Как передает Report , эти мысли изложены в статье председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой, опубликованной в официальной прессе.

В статье отмечается, что первопричинами большого международного авторитета президента Азербайджана и его уникальных роли и места в рядах мировых лидеров являются выдающиеся качества Ильхама Алиева как руководителя. Он честный, смелый и предприимчивый политик.

Спикер отметила, что ни у кого не вызывает сомнений то, что, на какой бы площадке он не выступал и где бы он не был представлен, президент Ильхам Алиев неизменно достигает успеха.

"Мы наблюдаем это и на примере председательства президента Азербайджана в международных организациях. Азербайджан не председательствовал в Совете безопасности ООН формально: президент Ильхам Алиев с этой высокой трибуны открыто и отважно критиковал недостатки и проблемы системы международных отношений и самой ООН, и призвал к реформам.

С другой стороны, лидеры государств-участников Движения Неприсоединения тоже сегодня признают, что ДН, фактически, производило впечатление инертности и неэффективности до начала председательства в организации Азербайджана и его руководителя, вдохнувшись в Движение новую жизнь. Учреждение Парламентской сети и Молодежной организации ДН по инициативе президента Ильхама Алиева стало важным событием в институциональном развитии организации. Обеспечение единства тюркских государств, их практической солидарности, а также усиление сотрудничества между мусульманскими странами – вот результаты неустанной работы Азербайджана и его лидера в этих структурах".

В статье подчеркивается далее, что президент Ильхам Алиев всегда мыслит масштабно и строит грандиозные планы о будущем Азербайджана:

"С течением времени мы видим, как его замыслы становятся реальностью на фоне меняющегося, развивающегося с каждым днем пейзажа Азербайджана. Благодаря компетентности и управленческим способностям главы государства Азербайджан показывает, что способен за несколько лет достичь то, чего многие государства, даже великие народы мира, не могли достичь веками.

Возможно, скажи мы много лет назад, что сегодня Азербайджан будет среди ограниченного числа стран, вышедших в космос, то – будем искренни – это могло бы прозвучать как мечты вслух. Однако же сегодня Азербайджан принимает один из самых престижных в мире международных конгрессов космонавтики, собирая в своей столице самых влиятельных ученых всего мира. Баку воспринимается как место современных инноваций, определяющих глобальную повестку дня и соответствующие тенденции. В то же время это – торжество политики азербайджанского государства, нацеленной на создание конкурентоспособного человеческого капитала и интеллектуального общества".