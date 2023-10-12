Сахиба Гафарова: Последние 20 лет стали периодом всестороннего развития Азербайджана

Последние 20 лет вошли в историю государственности Азербайджана как период динамичного и всестороннего развития.

Последние 20 лет вошли в историю государственности Азербайджана как период динамичного и всестороннего развития.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая на специальном заседании осенней сессии парламента.

С.Гафарова отметила, что за прошедший период экономический, политический и военный потенциал Азербайджана стремительно развивался.

"В основе всех этих достижений лежит дальновидная внутренняя и внешняя политика, которую начал великий лидер Гейдар Алиев и уверенно продолжил президент Ильхам Алиев. Под руководством Ильхама Алиева экономика страны прошла путь значительного развития. ВВП, произведенный в Азербайджане, вырос в 3,6 раза", - сказала она.

Отметим, что Милли Меджлис на сегодняшнем специальном заседании примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана.