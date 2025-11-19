Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Сахиба Гафарова: Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан укрепил экономическую независимость

    Внутренняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 11:20
    Сахиба Гафарова: Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан укрепил экономическую независимость

    Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан укрепил свою экономическую независимость и позиции лидирующего государства Южного Кавказа.

    Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявила председатель парламента Сахиба Гафарова.

    Она подчеркнула, что государственный бюджет [на 2026 год] будет способствовать дальнейшему расширению экономических возможностей страны и реализации государственной программы "Великое возвращение".

    По ее словам, диверсификация экономики успешно продолжается, а в Карабахе и Восточном Зангезуре формируется новая инновационная экономическая модель.

    Гафарова отметила, что в условиях усиления глобальных вызовов Азербайджан обеспечил рост доходов, укрепление финансовых резервов и развитие ненефтяного сектора.

    Милли Меджлис Бюджетный пакет Сахиба Гафарова
    Sahibə Qafarova: Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyi möhkəmlənib
    Speaker: Azerbaijan has strengthened its economic independence under Ilham Aliyev's leadership

    Последние новости

    12:36

    В Душанбе пройдет 67-е заседание Совета по электроэнергетике СНГ

    Энергетика
    12:31

    Орхан Мамедов: Женские стартапы в Азербайджане демонстрируют более высокую эффективность

    Бизнес
    12:29

    Церемония прощания с Розой Джалиловой состоится в мечети Тезепир

    Искусство
    12:29

    Микаил Джаббаров: Азербайджан за последние 5 лет увеличил вдвое ненефтегазовый экспорт

    Бизнес
    12:28

    Расходы Азербайджана на здравоохранение в 2026 году составят 3,7 млрд манатов

    Финансы
    12:23
    Видео

    В Баку в общежитии произошел пожар

    Происшествия
    12:23

    В Азербайджане предлагают разработать Концепцию экономической безопасности

    Финансы
    12:20

    Сахиль Бабаев: Новый бюджетный пакет – финансовое обеспечение стратегии развития от Победы к благополучию

    Финансы
    12:17

    В украинском Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 10 человек, 37 ранены

    В регионе
    Лента новостей