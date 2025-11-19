Сахиба Гафарова: Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан укрепил экономическую независимость

Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан укрепил свою экономическую независимость и позиции лидирующего государства Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявила председатель парламента Сахиба Гафарова.

Она подчеркнула, что государственный бюджет [на 2026 год] будет способствовать дальнейшему расширению экономических возможностей страны и реализации государственной программы "Великое возвращение".

По ее словам, диверсификация экономики успешно продолжается, а в Карабахе и Восточном Зангезуре формируется новая инновационная экономическая модель.

Гафарова отметила, что в условиях усиления глобальных вызовов Азербайджан обеспечил рост доходов, укрепление финансовых резервов и развитие ненефтяного сектора.