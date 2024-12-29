Сахиба Гафарова: Президент Ильхам Алиев привержен конституционным ценностям

Сахиба Гафарова: Объявление 2025 года "Годом Конституции и суверенитета" доказывает приверженность президента конституционным ценностям

Решение президента Ильхама Алиева объявить 2025 год "Годом Конституции и суверенитета" является ярким свидетельством его приверженности конституционным ценностям и принципам суверенитета страны.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая сегодня на пленарном заседании.

"Можно с уверенностью сказать, что "Год Конституции и суверенитета" создаст условия для дальнейшего укрепления национального самосознания и более тесного единения азербайджанцев", - подчеркнула глава законодательного органа.