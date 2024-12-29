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Сахиба Гафарова: Президент Ильхам Алиев привержен конституционным ценностям

Сахиба Гафарова: Президент Ильхам Алиев привержен конституционным ценностям Сахиба Гафарова: Объявление 2025 года "Годом Конституции и суверенитета" доказывает приверженность президента конституционным ценностям
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 11:18
Сахиба Гафарова: Президент Ильхам Алиев привержен конституционным ценностям

Решение президента Ильхама Алиева объявить 2025 год "Годом Конституции и суверенитета" является ярким свидетельством его приверженности конституционным ценностям и принципам суверенитета страны.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая сегодня на пленарном заседании.

"Можно с уверенностью сказать, что "Год Конституции и суверенитета" создаст условия для дальнейшего укрепления национального самосознания и более тесного единения азербайджанцев", - подчеркнула глава законодательного органа.

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Версия на азербайджанском языке Spiker: 2025-ci ilin “Konstitusiya və Suverenlik ili” elan edilməsi Prezidentin konstitusiya dəyərlərinə sadiqliyini sübut edir

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