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Сахиба Гафарова обсудила вопросы сотрудничества со спикерами из Беларуси и Эфиопии

Сахиба Гафарова обсудила вопросы сотрудничества со спикерами из Беларуси и Эфиопии В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург (Россия) председатель Милли Меджлиса шестого созыва Сахиба Гафарова провела встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и спикером Совета федерации Эфиопии Агеньех
Внутренняя политика
12 июля 2024 г. 11:47
Сахиба Гафарова обсудила вопросы сотрудничества со спикерами из Беларуси и Эфиопии

В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург (Россия) председатель Милли Меджлиса шестого созыва Сахиба Гафарова провела встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и спикером Совета федерации Эфиопии Агеньеху Тешагером.

Как сообщает Report, в ходе встреч были рассмотрены вопросы сотрудничества между странами в различных областях.

На встречах также обсуждалась 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года. Сахиба Гафарова предоставила информацию о парламентской конференции, которую Милли Меджлис организует совместно с Межпарламентским союзом в рамках COP29.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Belarus və efiopiyalı həmkarları ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

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