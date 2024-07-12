Сахиба Гафарова обсудила вопросы сотрудничества со спикерами из Беларуси и Эфиопии

В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург (Россия) председатель Милли Меджлиса шестого созыва Сахиба Гафарова провела встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и спикером Совета федерации Эфиопии Агеньех

В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург (Россия) председатель Милли Меджлиса шестого созыва Сахиба Гафарова провела встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и спикером Совета федерации Эфиопии Агеньеху Тешагером.

Как сообщает Report, в ходе встреч были рассмотрены вопросы сотрудничества между странами в различных областях.

На встречах также обсуждалась 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года. Сахиба Гафарова предоставила информацию о парламентской конференции, которую Милли Меджлис организует совместно с Межпарламентским союзом в рамках COP29.