Сахиба Гафарова: Президент Ильхам Алиев продолжает историческую миссию общенационального лидера

Историческую миссию, начатую общенациональным лидером, продолжает президент Ильхам Алиев.

Историческую миссию, начатую общенациональным лидером, продолжает президент Ильхам Алиев.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в своем выступлении на сегодняшнем внеочередном заседании парламента по случаю очередной годовщины назначения Гейдара Алиева руководителем Азербайджана 14 июля 1969 года.

Она отметила, что Азербайджан стал государством, которое имеет вес на международной арене.

"Политика президента Ильхама Алиева, как и прежде, будет приносить успехи азербайджанскому государству и народу и в будущем", - добавила спикер.