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​​​​​​​Сахиба Гафарова: Личность Гейдара Алиева - символ мудрости и верности Родине для каждого азербайджанца

​​​​​​​Сахиба Гафарова: Личность Гейдара Алиева - символ мудрости и верности Родине для каждого азербайджанца Личность Гейдара Алиева является для каждого азербайджанца олицетворением мудрости, целеустремленности и верности Родине.
Внутренняя политика
8 мая 2025 г. 11:32
​​​​​​​Сахиба Гафарова: Личность Гейдара Алиева - символ мудрости и верности Родине для каждого азербайджанца

Личность Гейдара Алиева является для каждого азербайджанца олицетворением мудрости, целеустремленности и верности Родине.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на специальном заседании парламента.

По ее словам, одной из величайших заслуг общенационального лидера перед народом стало принятие первой Конституции независимого Азербайджана в 1995 году.

"Этот основной закон сопоставим с самыми демократическими конституциями мира", - сказала Гафарова.

Спикер подчеркнула, что курс Гейдара Алиева с успехом продолжает президент Ильхам Алиев, под руководством которого Азербайджан достиг значительных успехов, одержал исторические победы и превратился в важный энергетический центр Евразии.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: Heydər Əliyev şəxsiyyəti hər bir azərbaycanlı üçün müdriklik, vətənə sədaqət rəmzidir

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