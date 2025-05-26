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Сахиба Гафарова и председатель Сената Египта обсудили расширение отношений Баку и Каира

Сахиба Гафарова и председатель Сената Египта обсудили расширение отношений Баку и Каира 17:39
Внутренняя политика
26 мая 2025 г. 18:07
Сахиба Гафарова и председатель Сената Египта обсудили расширение отношений Баку и Каира

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Египта Абдель Вахабом Абдель Разеком, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report председатель Сената Египта в начале встречи осмотрел зал пленарных заседаний, а затем посетил Музей Гейдара Алиева в Милли Меджлисе, сделав запись в Книге памяти.

В ходе встречи Гафарова выразила уверенность, что данный визит будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению дружественных отношений между двумя странами, а также углублению межпарламентских связей.

В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, охватывающие политическую, экономическую и культурную и гуманитарную сферы.

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Версия на английском языке ФотоSahiba Gafarova meets with Speaker of Egyptian Senate
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Misir Senatının sədri ilə görüşüb

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